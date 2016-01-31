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القبض على ربة منزل تسهل أعمال دعارة الفتيات فى الإسكندرية

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القبض على ربة منزل تسهل أعمال دعارة الفتيات فى الإسكندرية القبض على ربة منزل تسهل أعمال دعارة الفتيات فى الإسكندرية
وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "نجوى. ف" باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك.

تمكن ضباط القسم من ضبط كل من "نجوى . ف"- 36 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم أول العامرية، و" شيماء.ح" - 25 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم باب شرقى، حال قيام الأولى بتسهيل دعارة الثانية بمنطقة المندره بحرى دائرة قسم ثان المنتزه.

وتحرر المحضر جنح قسم ثان المنتزه، وجار العرض على النيابة.

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