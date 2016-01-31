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حبس عاطلين يبيعان المخدرات بطريق القاهرة أسيوط الغربى

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حبس عاطلين يبيعان المخدرات بطريق القاهرة أسيوط الغربى حبس عاطلين يبيعان المخدرات بطريق القاهرة أسيوط الغربى
قررت نيابة مركز الفيوم حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لضبطهما أثناء قيام أحدهما ببيع كمية من نبات البانجو المخدر للآخر بطريق القاهرة-أسيوط الغربى.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بتمكن ضباط أحد الأكمنة والقوة المرافقة له، بطريق القاهرة-أسيوط الغربى، من ضبط كل من (أحمد ثابت.م.إ-26 سنة)، عاطل، ومقيم بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، أثناء قيادته "توك توك"، وبداخله 4 كيلو من نبات البانجو المخدر، و(محمد على.ع-23 سنة)، عاطل، ومقيم بمركز طامية بمحافظة الفيوم، مستقلا دراجة بخارية، أثناء قيامة بشراء كمية من البانجو من الأول وتحرر محضر بالواقعة، رقم 1018 إداري مركز شرطة الفيوم، وأحيلا إلى النيابة للتحقيق.
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