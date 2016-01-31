حبس عاطلين يبيعان المخدرات بطريق القاهرة أسيوط الغربى

قررت نيابة مركز الفيوم حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لضبطهما أثناء قيام أحدهما ببيع كمية من نبات البانجو المخدر للآخر بطريق القاهرة-أسيوط الغربى.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بتمكن ضباط أحد الأكمنة والقوة المرافقة له، بطريق القاهرة-أسيوط الغربى، من ضبط كل من (أحمد ثابت.م.إ-26 سنة)، عاطل، ومقيم بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، أثناء قيادته "توك توك"، وبداخله 4 كيلو من نبات البانجو المخدر، و(محمد على.ع-23 سنة)، عاطل، ومقيم بمركز طامية بمحافظة الفيوم، مستقلا دراجة بخارية، أثناء قيامة بشراء كمية من البانجو من الأول وتحرر محضر بالواقعة، رقم 1018 إداري مركز شرطة الفيوم، وأحيلا إلى النيابة للتحقيق.
كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بتمكن ضباط أحد الأكمنة والقوة المرافقة له، بطريق القاهرة-أسيوط الغربى، من ضبط كل من (أحمد ثابت.م.إ-26 سنة)، عاطل، ومقيم بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، أثناء قيادته "توك توك"، وبداخله 4 كيلو من نبات البانجو المخدر، و(محمد على.ع-23 سنة)، عاطل، ومقيم بمركز طامية بمحافظة الفيوم، مستقلا دراجة بخارية، أثناء قيامة بشراء كمية من البانجو من الأول وتحرر محضر بالواقعة، رقم 1018 إداري مركز شرطة الفيوم، وأحيلا إلى النيابة للتحقيق.
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