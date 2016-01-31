سقوط عاطلين استوقفا سائقا وسرقا سيارته تحت تهديد السلاح بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط عاطلين أطلقا النار على سائق تاكسى واستوليا على سيارته بطريق المنيا الجديدة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى بوصول بيتر ناثان فهيم 25سائق مقيم بندر المنيا مالك السيارة رقم ن س ا 2589 تاكسى مصاب، إلى مستشفى المنيا العام، مصابا بطلق خرطوش بالرأس.

وتم تشكل فريق بحث بقيادة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد.ت"، 18 سنة عاطل ومقيم بندرالمنيا و"إسلام .م " ،22 سنة عاطل ومقيم ذات العنوان وسبق اتهامه فى 5 قضايا سرقة ومخدرات"، وتبين أنه أثناء قيام السائق باستقلال سيارته لتوصيلهما للمنيا الجديدة وفى الطريق أطلقا أحد المتهمين النار على السائق واستوليا على السيارة وتمكنا من الهرب.

وبالتنسيق مع الأمن العام تم وضع خطة بحث وتمشيط خط سيرالجناه حيث وتم ضبطهما بالسياره بعمارات زاوية سلطان وضبط السلاح المستخدم و2 طلقة خرطوش وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.