مباحث التموين تواصل محاربة الغلاء ومراقبة الأسواق لضبط الأسعار بالجيزة

واصلت مباحث التموين بالجيزة، جهودها لضبط الأسعار بالأسواق ومحاربة الغلاء، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لضبط الأسعار وعدم ارتفاعها عشوائياً بدون مبرر، لتكون فى متناول المستهلك بالسعر العادل، وتم متابعة المستودعات والمحطات للتأكد من توافر أسطوانات البوتجاز والوقود بها.

كما تم التنسيق مع بعض أصحاب محلات الجزارة لعرض لحوم طازجة مستوردة عن طريق شركات الجملة التابعة لوزارة التموين للمواطنين بأسعار تتراوح من 50 إلى 60 جنيهاً للكيلو الواحد، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركة القابضة للسلع الغذائية والتابعة لوزارة التموين لإرسال قوافل من السيارات لبيع الدجاج بأسعار منخفضة بالمناطق الشعبية للمواطنين محدودى الدخل.

وألقت مباحث التموين القبض على المسئول عن شركة للتجارة والاستيراد ببولاق الدكرور بحوزته 2084 غلاية كهرباء غير مطابقة للمواصفات القياسية لاستيرادها بالرغم من كونها غير مطابقة للمواصفات والمرفوضة نهائياً من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وطرحها للبيع على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباحاً طائلة.