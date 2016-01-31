مباحث دمياط تنجح فى ضبط قاتل طالب الحورانى

تمكن رجال مباحث فارسكور بمحافظة دمياط من كشف غموض مقتل طالب قرية الحورانى، الذى عثر على جثته أعلى سطح منزله، بعد اختفائه عن منزله منذ 10أيام.

ونجح الرائد محمد المليجى، رئيس مباحث فارسكور باشراف المقدم ياسر غانم مفتش مباحث، فى ضبط "محمد .ع.ا" والذى اعترف باستدراج المجنى عليه لسرقة محموله الذى باعه بمبلغ 1750 جنيها.

وكان محروس محمد نصر والد الطالب أحمد البالغ من العمر 15عاما طالب بالصف الثالث الإعدادى باختفاء نجله منذ 10 أيام ثم عثر عليه جثة هامدة أعلى سطح المنزل، وبمواجهة المتهم اعترف باستدراج المجنى عليه لسرقة هاتفة المحمول وخنقه وترك جثته أعلى سطح المنزل، وقام المتهم بتمثيل الجريمة وجار عرضه على النيابه العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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