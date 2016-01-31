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ضبط 3 عاطلين من جنسيات أجنبية قبل ترويج كوكايين فى مصر

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ضبط 3 عاطلين من جنسيات أجنبية قبل ترويج كوكايين فى مصر ضبط 3 عاطلين من جنسيات أجنبية قبل ترويج كوكايين فى مصر
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى مخدر الكوكايين وبحوزتهم 925 جراما من ذات المخدر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام "يورجن . ر . أ" و"شارون . م . ب" و"تنجا. م . د" يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية ومقيمين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة بالإتجار فى مخدر الكوكايين .

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة بعد متابعتهم خلال تواجدهم داخل البلاد، وبحوزتهم كمية من مخدر الكوكايين وزنت 925 جراما، ومكبس معدنى لكبس المخدر وخلطه، وعبوة تحوى واحد كيلو جرام من مسحوق أبيض لخلط المخدر، و6 هواتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهتهم اعترفوا بيحازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والترويج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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مصر 365

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