النيابة تأمر بدفن وتشريح طالب سودانى انتحر بعد مشاجرة مع والدته بـ"فيصل"

>أمرت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار على محجوب، بدفن وتشريح جثة طالب سودانى الجنسية، انتحر بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بعقار سكنى بمنطقة فيصل، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستدعت النيابة زملاء المتوفى لسماع أقوالهم.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتوفى سودانى الجنسية وفى أوائل العشرينات من عمره، طالب بكلية هندسة بجامعة الوادى الجديد، وأنه كان فى زيارة لعدد من زملائه بمنطقة فيصل، نظراً لإجراء عدد من الفحوصات الطبية وتحاليل وآشعات نظراً لمعاناته من أحد الأمراض.

وأضافت التحقيقات، أن المتوفى تلقى اتصال هاتفى من والدته قبل الواقعة بساعات وحدثت مشادة بينهم، وعلى إثرها ألقى الطالب نفسه من الطابق الرابع .