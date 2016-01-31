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مصرع شخص وإصابة 14 فى حادث تصادم على الطريق الدولى بكفر الشيخ

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مصرع شخص وإصابة 14 فى حادث تصادم على الطريق الدولى بكفر الشيخ مصرع شخص وإصابة 14 فى حادث تصادم على الطريق الدولى بكفر الشيخ
لقى شخص مصرعه وأصيب 15 أخرين بإصابات متفرقة، فى حادث تصادم بين سيارتى نقل وسيارة ميكروباص على الطريق الدولى الساحلى، قبل كمين رشيد بسبب السرعة الزائدة، وسوء حالة الطريق الدولى الذى تجرى الإصلاحات به.

هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى رشيد العام لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة، ونقل جثمان المتوفى لمشرحة رشيد العام.

تم فتح الطريق الدولى عقب إزالة آثار الحادث الذى أدى لتوقف الحركة المرورية عليه، لأكثر من ساعتين.
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