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من المران - 5 لقطات في تدريبات الأهلي ' انفعال زيزو وغضب رمضان '

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من المران - 5 لقطات في تدريبات الأهلي ' انفعال زيزو وغضب رمضان ' من المران - 5 لقطات في تدريبات الأهلي ' انفعال زيزو وغضب رمضان '

انفعال عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي على لاعبيه، كان أبرز لقطات مران الفريق الأحمر اليوم الأحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام إنبي يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري.

وعاد الفريق الأحمر لتدريباته بمشاركة اللاعبين الدوليين.

- أدى الثلاثي عبد الله السعيد ومحمد هاني وأحمد حمدي تدريبات استشفائية دون المشاركة في التقسيمة.

وعاد السعيد وهاني من المشاركة مع الأول في وديتي الأردن وليبيا، فيما شارك حمدي مع المنتخب الأوليمبي في رحلته إلى الجزائر.

- شارك باقي اللاعبين الدوليين في التقسيمة بشكل عادي، ومعهم الحارس شريف إكرامي الذي كان قد تعرض للإصابة مع المنتخب.

وأصيب إكرامي بكدمة في الركبة خلال المشاركة في الخسارة من الأردن بهدف، ولكنه بات الآن جاهزا لحماية العرين الأحمر أمام إنبي.

- انفعل زيزو خلال التقسيمة على لاعبيه، بسبب عدم الالتزام بتعليماته فيما يخص أداء جملة فنية معينة.

وأوقف مدرب الأهلي المران لتوجيه لاعبيه من جديد، قبل أن يستأنف اللعب.

- تعرض رمضان صبحي لكدمة في التدريبات بعد تدخل قوي من زميله جون أنطوي.

أظهر رمضان غضبه على أنطوي بسبب التدخل القوي الذي كاد أن يتسبب في إصابته، قبل أن يستكمل التدريبات بشكل عادي.

- انفرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برمضان صبحي للاجتماع به عقب المران.

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