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صور| وزير الدفاع يكرم عددًا القادة العسكريين المحالين للتقاعد

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صور| وزير الدفاع يكرم عددًا القادة العسكريين المحالين للتقاعد صور| وزير الدفاع يكرم عددًا القادة العسكريين المحالين للتقاعد

الفريق صدقي صبحي يكرم القادة المحالين للتقاعد

شهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يناير 2016 .

وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق علي منحة لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لجهودهم، ولتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة .

وألقي أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والاعتزاز للقوات المسلحة لما إحاطتهم به من الرعاية والإهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها علي توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائماً المدرسة العليا للوطنية وميدانًا للتضحية والعطاء من أجل .

ونقل الفريق أول صدقى صبحى تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة ونذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه فى أصعب اللحظات من تاريخ مصر، موجهاً التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحو بأرواحهم ودمائهم فداءً لشعب مصر العظيم ، مؤكداً أن حماية مصر والدفاع عن أمنها القومى واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها.

وأشاد بالقادة المكرمين ودورهم فى الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها فى مواجهة الصعاب والتحديات ، كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملته من مسئولية إجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.

حضر الإحتفال الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

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