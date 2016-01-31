العراق: مقتل وإصابة 9 مدنيين ببغداد.. ومصرع 5 عناصر من داعش غرب الرمادي

قتل وأصيب 9 مدنيين عراقيين، اليوم الأحد نتيجة انفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد ، بينما لقي 5 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم في انفجار عبوة ناسفة بالخطأ غرب الرمادي بالأنبار غربي العراق.

وقال مصدر أمني إن عناصر داعش كانوا يحاولون نقل عبوات ناسفة من أحد المواقع التابعة للتنظيم في منطقة “جبة” بناحية البغدادي وانفجرت إحداهم، مما أسفر عن مقتل الإرهابيين الخمسة ، كما لفت المصدر إلى انفجارعبوة ناسفة بالقرب من سوق شعبي في منطقة التاجي بسبع البور شمالي العاصمة العراقي مما تسبب في مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم داعش الإرهابي لزعزعة أمن بغداد، وهي المحافظة الأكبر من حيث عدد السكان حيث يبلغ تعدادها حوالي 7 ملايين نسمة وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

أ ش أ