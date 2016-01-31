وزارة الصحة تؤكد خلو مصر من «فيروس زيكا»

أكدت وزارة الصحة خلو مصر من هذا فيروس زيكا، و ذلك بعد تداول بعض الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، أخبارًا تفيد بانتشار فيروس زيكا فى عدد من دول العالم.

وأضافت الصحة في بيان لها أن «زيكا» هو فيروس مستجد، ينتقل عن طريق لدغات البعوض من نوع الآيديس، وقد اكتشف لأول مرة في أوغندا في عام 1947 في القرود، ثم اكتشف بعد ذلك في البشر في عام 1952 في أوغندا وتنزانيا.

وتشمل أعراض الفيروس الحمى، والطفح الجلدي، والتهاب الملتحمة، والألم العضلي، وآلام المفاصل، والشعور بالإنهاك، والصداع، وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتستمر لمدة تتراوح ما بين يومين و7 أيام.

وسجلت بعض الدول حاليًا انتشارًا وبائيًا، وخاصة أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، وقد تلاحظ ارتباط الفيروس بصغر حجم الرأس فى الأجنة والمواليد، ويتم متابعة تطور انتشار المرض مع منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الهيئات الصحية بالدول التى تعانى من انتشار هذا الفيروس.

وتراقب وزارة الصحة والسكان الوضع العالمى لانتشار فيروس زيكا باهتمام، حرصًا على عدم وصول الفيروس إلى مصر، ولذلك نطمئن السادة المواطنين بأن مصر خالية تمامًا من هذا المرض .

وونبهت الوزارة بضرورة الرجوع لها، فيما يخص المعلومات الصحية المتداولة بخصوص هذا المرض.