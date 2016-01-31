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السفير البريطانى: الرئيس السيسى يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر

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السفير البريطانى: الرئيس السيسى يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر السفير البريطانى: الرئيس السيسى يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر
قال جون كاسن، السفير البريطانى فى ، إن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، يدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة فى مصر، ويوفر لها المناخ المناسب، موضحا أن أبرز المعوقات التى تقف أمام إنشاء هذه المشروعات هو حجم الدين المصرى، وكذلك القطاع العقارى الذى يعد أحد القطاعات الهامة لمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف "كاسن"، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى، الذى ينظمه المركز المصرى لدراسات السياسيات، والمنعقد حاليا بأحد الفنادق الكبرى، إن الأعمال المتوسطة توفر العديد من فرص العمالة، ولكن لابد من تحليل جيد للبيانات والطرق المختلفة، التى يمكن من خلالها تدشين دعم صناع السياسيات فى مصر للمعلومات المطلوبة لتوفير هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نطاق واسع فى مختلف المحافظات.

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