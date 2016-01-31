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خريطة "مفبركة" تجعل مصر بيئة مناسبة لانتشار فيروس زيكا

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خريطة "مفبركة" تجعل مصر بيئة مناسبة لانتشار فيروس زيكا خريطة "مفبركة" تجعل مصر بيئة مناسبة لانتشار فيروس زيكا
تداول آلاف النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" خريطة مفبركة تزعم أن بيئة خصبة لانتشار فيروس زيكا الخطير، والذى سبب الخوف والهلع مؤخراً لملايين الأشخاص حول العالم، بعد انتشاره داخل ما يزيد عن 20 دولة غالبيتهم فى الأمريكيتين ودوره فى الإصابة بتشوهات الأجنة.

ومن جانبه يوضح "اليوم السابع" حقيقة هذه الصورة المنشورة بصحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية" نقلاً عن مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية "CDC"، ونؤكد أنها ترصد فقط الدول التى شهدت حالياً أو فى السابق انتشار فيروس زيكا، وأن الخريطة ليس لها علاقة تماماً بمناخ مصر وعلاقته بفرص انتشار الإصابة بفيروس زيكا.

ومن أبرز الدول التى شهدت انتشار فيروس زيكا فى الماضى، حسب الخريطة: مصر والهند وكينيا وأنجولا وإندونيسيا، بالإضافة إلى البرازيل والمكسيك، واللذين شهدا انتشار الفيروس المرعب مجدداً خلال وقتنا الحالى.

ورغم تأكيدنا أن هذه الخريطة المتداولة غير صحيحة وأنها استخدمت فى غير موضعها، إلا أننا فى الوقت نفسه لا نؤكد أو ننفى علاقة مناخ مصر بفرص انتشار فيروس زيكا فى مصر، وفى انتظار نفى أو تأكيد المسئولين فى وزارة الصحة.

جدير بالذكر أن العالم يشهد حالياً انتشار موجة جديدة من فيروس زيكا، وخاصةً فى الأمريكيتين، ويحمل المرض خطورة أكبر على السيدات الحوامل لأنه يتسبب فى تشوه الأجنة، وهو ينتقل للإنسان عبر البعوضة الزاعجة المصرية.

الخطير أن أعراض الإصابة تشبه إلى حد كبير أعراض البرد، وتظهر على 20% فقط من المرضى، وحال تعرض الشخص للدغة البعوضة خلال أسبوع من الإصابة فإن المرض قد ينتقل بعد ذلك لعشرات الأشخاص، وأوصت الكثير من المنظمات الصحية الرسمية بمنع السيدات من الحمل حتى عام 2018.


>- ليس من بينها مصر.. أمريكا تنشر أول خريطة للدول الموبوءة بفيروس زيكا
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