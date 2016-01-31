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محكمة فى غزة تقضى بالسجن 7 سنوات على فلسطينى أدين بالتخابر مع إسرائيل

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محكمة فى غزة تقضى بالسجن 7 سنوات على فلسطينى أدين بالتخابر مع إسرائيل محكمة فى غزة تقضى بالسجن 7 سنوات على فلسطينى أدين بالتخابر مع إسرائيل

أصدرت محكمة عسكرية فى قطاع غزة بفلسطين الأحد، حكما بالسجن لمدة 7 سنوات على فلسطينى أدين بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلى.

وذكر الموقع الإلكترونى لوزارة الداخلية فى غزة أن المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكرى فى غزة أصدرت حكما بالسجن لمدة 7 أعوام على المتهم (ص.ن) وذلك بتهمة التخابر مع الاحتلال.

وأشارت إلى أن الحكم على المتهم البالغ من العمر (42 عاما) جاء وفقاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثورى الفلسطينى لعام 1979.

وتشن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بغزة، التى لا تزال تشرف عليها حركة حماس حملات متواصلة ضد المتورطين بالتخابر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وتعتمد المحاكم العسكرية فى قطاع غزة فى الأحكام التى تصدرها على العملاء على قانون العقوبات الثورى الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 1979.
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