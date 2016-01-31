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القوات العراقية تقتل 49 من عناصر داعش بالأنبار

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القوات العراقية تقتل 49 من عناصر داعش بالأنبار القوات العراقية تقتل 49 من عناصر داعش بالأنبار

قتلت القوات العراقية 49 من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى خلال عمليات عسكرية مدعومة من طيران العراق والتحالف الدولى فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وذكرت قيادة "عمليات بغداد" الأحد، أن قواتها قتلت 20 إرهابيا ودمرت سيارة مفخخة لداعش ومخزن للعتاد العسكرى وعالجت 41 عبوة ناسفة فى منطقتى البو شجل والنعيمية بالأنبار.

وقصف طيران القوة الجوية والجيش العراقى والتحالف الدولى مواقع لداعش، مما أسفر عن مقتل 28 إرهابيا وتدمير صهريج ومفرزة هاون وموقعين للتنظيم وقتل من فيهما فى مناطق الثرثار والطالعة والبو شجل بالأنبار.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء إسماعيل المحلاوى أن طيران القوة الجوية دمر جرافة مفخخة يقودها انتحارى فى منطقة السجارية شرقى الرمادى مركز محافظة الأنبار قبل أن تصل إلى موقع تواجد قطاعات الجيش العراقى.

وأشار المحلاوي- فى تصريح صحفى اليوم- إلى أن قوات الجيش العراقى تواصل عمليتها العسكرية لتحرير وتطهير منطقة السجارية من مسلحى داعش.

يذكر أن القوات العراقية المشتركة اقتحمت مدينة الرمادى الثلاثاء 22 ديسمبر الماضى، وسيطرت على أحياء المدينة وحررت المجمع الحكومى وسط الرمادى الاثنين 28 ديسمبر ورفعت العلم العراقى عليه، وأجرت عملية تطهير للعبوات الناسفة والمفخخة ووفرت ممرات آمنة لخروج المدنيين وواصلت عملية استكمال السيطرة على مركز الرمادى، ووسعت نطاق العمليات العسكرية ضد التنظيم شرقا وحررت منطقة الصوفية، وتسعى لطرد داعش من منطقتى السجارية وجزيرة الخالدية، وتضييق الخناق على الفلوجة أهم معاقل التنظيم فى الأنبار.
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