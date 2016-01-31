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"هيومن رايتس ووتش" تتهم الحوثيين بمصادرة مواد اساسية متجهة إلى تعز

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"هيومن رايتس ووتش" تتهم الحوثيين بمصادرة مواد اساسية متجهة إلى تعز "هيومن رايتس ووتش" تتهم الحوثيين بمصادرة مواد اساسية متجهة إلى تعز
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأحد المتمردين الحوثيين فى اليمن بمصادرة مواد أساسية فى طريقها إلى مدينة تعز التى يحاصرونها منذ اشهر فى جنوب البلاد، مرتكبين بذلك "انتهاكات جسيمة" للقانون الدولى.

وأشارت المنظمة فى تقرير اصدرته اليوم، إلى تسجيل "16 واقعة بين 13 ديسمبر و9 يناير، منع فيها حراس حوثيون فى حواجز امنية المدنيين من ادخال مواد مختلفة إلى المدينة، ومنها فواكه وخضراوات وغاز للطهى وتحصينات للاطفال وعبوات لغسيل الكلى واسطوانات اوكسيجين، وصادروا بعض هذه المواد".

ودعت المنظمة المتمردين الحوثيين، واسمهم الرسمى جماعة "أنصار الله"، إلى أن "ينهوا فورا أعمال المصادرة غير القانونية للسلع الموجهة للسكان المدنيين، وأن يسمحوا بحرية حركة منظمات الإغاثة" إلى داخل ثالث كبرى مدن اليمن، والتى يقطن فيها مئات الآلاف من المدنيين.

واعتبرت المنظمة مصادرة المواد "انتهاكات جسيمة للقانون الدولى الانساني". وقال نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى المنظمة "يمنع الحوثيون مواد ضرورية عن سكان تعز لمجرد أنهم يعيشون فى مناطق تخضع لسيطرة قوات المعارضة (لهم). مصادرة الممتلكات من المدنيين أمر غير قانونى، لكن أخذ طعامهم وإمداداتهم الطبية قسوة بالغة".

وتقع تعز فى جنوب غرب اليمن، وهى تحت سيطرة قوات موالية للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى المدعوم من التحالف العربى بقيادة ، الا انها محاصرة من الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.

ودعت الامم المتحدة فى 23 يناير إلى السماح بوصول منتظم للمساعدات إلى تعز، بعد ستة ايام من اعلان منظمة اطباء بلا حدود ادخالها مساعدات إلى المدينة للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.

واوقع النزاع فى اليمن منذ مارس نحو ستة ألاف قتيل نصفهم تقريبا من المدنيين، وفقا لأجهزة الأمم المتحدة.
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مصر 365

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