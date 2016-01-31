روني: ألقوا اللوم على اللاعبين وليس فان جال

أوضح واين روني قائد مانشستر يونايتد أن اللاعبين يجب أن يتحملوا المسئولية بسبب سوء أداء الفريق هذا الموسم وليس لويس فان جال مدرب الفريق.

وكان روني قد سجل هدفا في مباراة فريقه ضد ديربي كاونتي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي والتي انتهت بنتيجة 3-1 ليحقق الشياطين الحمر فوزهم الرابع خلال 6 مباريات خاضوها في عام 2016.

وفي تصريحات صحفية نقلتها شبكة "ESPN" قال روني: "ليس من العادل أن نحمل المدرب المسؤولية".

وأضاف قائد الشياطين الحمر "نحن من يلعب، لذا اللاعبون هم من يتحملون المسؤولية على الأداء والنتائج".

وتابع قائد منتخب إنجلترا "علينا أن نقف ونواجه النقد حينما يوجه إلينا، نرغب في الفوز بالطبع، لطالما أردنا ذلك ونحن نحاول دائما من أجل الفوز".

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الـ6 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي متصدر جدول الترتيب.