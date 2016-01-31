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تقرير - محاولات أتليتكو مستمرة.. عرض جديد لاستعادة كوستا

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تقرير - محاولات أتليتكو مستمرة.. عرض جديد لاستعادة كوستا تقرير - محاولات أتليتكو مستمرة.. عرض جديد لاستعادة كوستا

أشار تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية إلى نادي أتليتكو مدريد قد تقدم بعرض يقدر بـ45 مليون يورو من أجل ضم دييجو كوستا مهاجم تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن دييجو سيميوني مدرب الروخي بلانكوس قد طلب من ناديه أن يضغط للمرة الأخيرة لاستعادة مهاجمه السابق.

وأشارت "آس" إلى أن تشيلسي قد رفض العرض جملة وتفصيلا خاصة وأن النادي اللندني لا يمتلك سوى أليكسندر باتو وكوستا ولويك ريمي، ويحاول الفريق بيع الأخير.

يذكر أن صحيفة "ذا صن" الإنجليزية قد زعمت أن أتليتكو قد عرض في وقت سابق على تشيلسي استبدال مهاجمه جاكسون مارتينيز بكوستا.

ولا يرغب رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي في بيع المهاجم الإسباني الذي انخفض مستواه هذا الموسم قبل إقالة جوزيه مورينيو المدرب السابق وتولي جوس هيدينك للمهمة ليسجل كوستا 6 أهداف في آخر 6 مواجهات لعبها.

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