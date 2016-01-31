قرار جمهوري بزيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع المستوردة بين 20-40%

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠١٣.

تضمن القرار تحديد التعريفة الجمركية على بعض أنواع المكسرات بنسبة ٢٠٪‏، وبعض أنواع الفاكهة بنسب تتراوح بين ٢٠ و٤٠٪‏، وبعض أنواع السكر بنسبة ٢٠٪‏، وأغذية الكلاب والقطط بنسبة ٤٠٪‏ والعطور ومستحضرات التجميل بنسبة ٤٠٪‏، وبعض الأحذية والملابس بنسبة ٤٠٪‏، وبعض الأجهزة الكهربائية من مراوح وثلاجات وتكييفات وسخانات ومكاوي وأفران وراديو كاسيت ومشغلات إسطوانات وأثاث وأجهزة ألعاب الفيديو بنسبة ٤٠٪‏.

أ ش أ