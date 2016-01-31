مدرب الأهلي - في الجول يكشف كواليس المفاوضات مع ماجات وشوستر

فيلكس ماجات أو بيرند شوستر .. لايزال الأهلي مستمرا في مفاوضاته مع الثنائي الألماني الشهير في انتظار الوصول لاتفاق مع أحدهما، ويكشف FilGoal.com إلى أين وصلت المفاوضات.

ودخل زمرة المرشحين لتدريب الأهلي مديران فنيان ألمانيان شهيران، هما فيليكس ماجات وبيرند شوستر.

ومن المتوقع، أن ينهي الأهلي اتفاقه مع مدربه الجديد خلال الأسبوع الجاري، والذي أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي لـFilGoal.com على أنه سيكون اسما عالميا يليق بنادي القرن. ( اقرأ التفاصيل )

ويكشف FilGoal.com إلى أين وصلت مفاوضات الأهلي مع الثنائي الألماني.

عرض الأهلي

لم يرفض ماجات أو شوستر العرض الأحمر، ولكن في الوقت نفسه لم يتم حسم الاتفاق مع أي منهما حتى الآن.

فالكرة كانت في ملعب إدارة الأهلي خلال الفترة الأخيرة، بعدما رد كلاهما بالمطالب المادية من أجل الموافقة على العرض.

ولايزال الأهلي ينتظر رد ماجات المدير الفني الحائز على لقب الدوري الألماني ثلاث مرات، 2 مع بايرن ميونيخ ومرة مع فولفسبورج.

في الوقت نفسه، علم FilGoal.com أن شوستر طلب الحصول على مليون و300 ألف يورو كراتب سنوي له ولمساعديه من الأهلي.

وهو المبلغ الذي وجد أيضا قبولا من إدارة النادي الأحمر، ليصبح الأمر في يد شوستر نفسه.

أزمة شوستر

لكن المشكلة الآن في أن زوجة شوستر ترفض العيش في مصر، بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة رغم محاولات وكلاء المدرب الألماني إقناعه بعدم وجود ما يثير القلق في الوقت الحالي.

كما عرض وكلاء شوستر على المدرب الألماني وزوجته قضاء إجازة قصيرة في مصر للتأكد من هدوء الأوضاع الأمنية قبل الرد على عرض الأهلي.

ولايزال ينتظر النادي الأحمر الرد النهائي من شوستر.

في النهاية، كان رد الثنائي واحدا على إدارة الأهلي. طلب مهلة للرد على العرض خلال أسبوع.