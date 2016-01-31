فرض 20 جنيها يوميا رسوم نظافة على "متعهدى الصحف" بالشرقية

أعرب متعهدو الصحف بالشرقية، عن استيائهم بسبب فرض مجالس المدن رسوم نظافة عليهم، بمبلغ 20 جنيها يوميا، والذى اعتبروه إرهاقا ماديا عليهم، فضلا عن تهديدهم بالسجن بسبب تحرير محاضر ضدهم نتيجة غرامات التخلف عن تسديد تلك الرسوم، مطالبين المحافظ اللواء خالد سعيد بالتدخل لإنقاذهم من السجن وتشريد أسرهم.

ويقول طلعت سلامة، رئيس رابطة متعهدى الصحف بالمحافظة، إننا أصبحنا محاصرين بمضايقات موظفى المحليات، سواء من محاضر إشغالات طريق أو رسوم نظافة وغيرها، والتى وصفها رئيس الرابطة "بالإتاوات والابتزاز"، دون مراعاة للقانون والدستور.

مضيفا لـ"اليوم السابع"، اكتشفنا أن عددا من متعهدى الصحف بالزقازيق مقام ضدهم دعاوى قضائية دون علمه، حيث حررت المحاضر وأحيلت للنيابة دون سؤالهم أو الفرصة للدفاع عن أنفسهم، ليتم مقاضاتهم أمام المحاكم.