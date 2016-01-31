أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جهاز العاشر: رفع 50 ألف متر مخلفات مبانٍ لإنشاء طريق مزدوج فى جزيرة مشجرة

Google+ Print
جهاز العاشر: رفع 50 ألف متر مخلفات مبانٍ لإنشاء طريق مزدوج فى جزيرة مشجرة جهاز العاشر: رفع 50 ألف متر مخلفات مبانٍ لإنشاء طريق مزدوج فى جزيرة مشجرة
قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية وتطوير مدينة العاشر من رمضان إنه تم البدء فى رفع خمسين ألف متر من أكوام الأتربة والمخلفات الموجودة بين المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة بالمنطقة الخدمية المركزية تمهيدًا لعمل ورصف طريق مزدوج بعرض 40 مترا بجزيرة مشجرة فى المنتصف بإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجهاز.

وأوضح "النجار" فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن ذلك يأتى تسهيلا على المواطنين وربط الطرق والأحياء بعضها البعض واستكمالا لأعمال التطوير المستمرة بمدينة العاشر من رمضان، لافتًا إلى أنه جار رفع أكوام الردش بين المرحلتين فى المنطقة، مشيرًا إلى أنه تكليف المهندس إيهاب غريب مدير الأحياء السكنية والمهندس أيمن بكرى مدير إدارة النظافة والمهندس أحمد إبراهيم تنفيذ المرافق والمهندس محمد الجناينى والمهندس محمد حلاوة وسيد فهمى مسئول إدارة المعدات بالجهاز للمشاركة فى عمليات رفع الأتربة والمخلفات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365