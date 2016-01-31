جهاز العاشر: رفع 50 ألف متر مخلفات مبانٍ لإنشاء طريق مزدوج فى جزيرة مشجرة

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية وتطوير مدينة العاشر من رمضان إنه تم البدء فى رفع خمسين ألف متر من أكوام الأتربة والمخلفات الموجودة بين المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة بالمنطقة الخدمية المركزية تمهيدًا لعمل ورصف طريق مزدوج بعرض 40 مترا بجزيرة مشجرة فى المنتصف بإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجهاز.

وأوضح "النجار" فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن ذلك يأتى تسهيلا على المواطنين وربط الطرق والأحياء بعضها البعض واستكمالا لأعمال التطوير المستمرة بمدينة العاشر من رمضان، لافتًا إلى أنه جار رفع أكوام الردش بين المرحلتين فى المنطقة، مشيرًا إلى أنه تكليف المهندس إيهاب غريب مدير الأحياء السكنية والمهندس أيمن بكرى مدير إدارة النظافة والمهندس أحمد إبراهيم تنفيذ المرافق والمهندس محمد الجناينى والمهندس محمد حلاوة وسيد فهمى مسئول إدارة المعدات بالجهاز للمشاركة فى عمليات رفع الأتربة والمخلفات.