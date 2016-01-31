انهيار عقار خالٍ من السكان بمينا البصل فى الإسكندرية دون إصابات

انهار عقار خال من السكان، صباح اليوم الأحد، بمنطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، دون أن يتسبب فى حدوث إصابات.

تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من العميد ياسر عبد المحسن، مأمور قسم شرطة مينا البصل، بسقوط أجزاء من العقار رقم 1 شارع العفاف - منطقة كوم الشقافة، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من ادارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار مساحته 70 متر تقريباً "بناء قديم" حوائط حامله وأسقف خشبية "خال من السكان والمنقولات"، ملك ورثة "السيد. ا" مكون من أربعة طوابق متكررة وسقوط أجزاء من جدار حجرة الطابق الأخير دون حدوث إصابات.

تم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب لاتخاذ اللازم، وتم وضع حواجز حديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة مينا البصل.

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