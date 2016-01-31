بالصور.. وصول "أبوهشيمة" إلى مكتبة الإسكندرية للمشاركة فى منتدى الشباب العربى

وصل منذ قليل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، إلى مكتبة الإسكندرية للمشاركة فى منتدى الشباب العربى الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحت عنوان "رؤية ابتكاريه لتحقيق التنمية الخضراء وخلق فرص عمل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، تحت رعاية الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذى يقام فى الفترة من 31 يناير الجارى حتى 2 فبراير 2016 المقبل بمكتبة الإسكندرية فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وذلك بالتعاون مع منظمة UNIDO)) للتنمية الصناعية والتابعة للأمم المتحدة.

وخلال المنتدى سيتم تكريم كل من أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، محمد فريد خميس رئيس شركة النساجون الشرقيون.



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