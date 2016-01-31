أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ دمياط يحيل 42 طبيبا و8 إداريين إلى التحقيق العاجل لانصرافهم من العمل

Google+ Print
محافظ دمياط يحيل 42 طبيبا و8 إداريين إلى التحقيق العاجل لانصرافهم من العمل محافظ دمياط يحيل 42 طبيبا و8 إداريين إلى التحقيق العاجل لانصرافهم من العمل
أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، 42 طبيبا بمستشفى عزبة البرج المركزى إلى التحقيق العاجل لانصرافهم من العمل بدون إذن رسمى، كما شمل القرار إحالة عدد 5 من الإداريين والفنيين و3 من هيئة التمريض وعدد من المخالفات الإدارية بسجلات الحضور والنوبتجيات بالمستشفى.

وكانت لجان المتابعة بناء على توجيهات مباشرة من المحافظ، قد نفذت حملة للمرور على المستشفى المركزى يوم السبت قبل الماضى الموافق 23 يناير، حيث رصدت العديد من المخالفات الإدارية الجسيمة مما يعد اخلال بالقواعد المنظمة للعمل.

وقرر المحافظ إحالة الوقائع للتحقيق العاجل مع التنبيه على مدير المستشفى تحمل كل مسئولياته الاشرافية والقانونية تجاه الانضباط الإدارى بالمستشفى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365