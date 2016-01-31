محافظ دمياط يحيل 42 طبيبا و8 إداريين إلى التحقيق العاجل لانصرافهم من العمل

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، 42 طبيبا بمستشفى عزبة البرج المركزى إلى التحقيق العاجل لانصرافهم من العمل بدون إذن رسمى، كما شمل القرار إحالة عدد 5 من الإداريين والفنيين و3 من هيئة التمريض وعدد من المخالفات الإدارية بسجلات الحضور والنوبتجيات بالمستشفى.

وكانت لجان المتابعة بناء على توجيهات مباشرة من المحافظ، قد نفذت حملة للمرور على المستشفى المركزى يوم السبت قبل الماضى الموافق 23 يناير، حيث رصدت العديد من المخالفات الإدارية الجسيمة مما يعد اخلال بالقواعد المنظمة للعمل.

وقرر المحافظ إحالة الوقائع للتحقيق العاجل مع التنبيه على مدير المستشفى تحمل كل مسئولياته الاشرافية والقانونية تجاه الانضباط الإدارى بالمستشفى .