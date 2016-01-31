وزير القوى العاملة يصل الشرقية لافتتاح المعرض الدائم ويجتمع بالمحافظ

وصل جمال سرور وزير القوى العاملة، لديوان عام محافظة الشرقية، لافتتاح المعرض الدائم لمنتجات الفتيات بمبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادى للمرأة، وكان فى استقباله اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية .

ومن المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا، بحضور الدكتور خالد عراقى عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق.

وحول برنامج الزيارة، قال خالد المصرى وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية لـ"اليوم السابع" إنه من المقرر توجهنا إلى مركز النحال بالزقازيق لافتتاحه اعمال تطويره والمعرض الدائم به، ويعقبها تفقد سيارات المنتقلة للمعارض، ثم سيتم تنظيم احتفالية بنادى المعلمين سيقوم فيها الوزير والمحافظ بتكريم السيدات المتميزات، ومنحهم عدد 10 ماكينات حياكة و5 خليات نحل وجوائز أخرى.