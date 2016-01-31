أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير القوى العاملة يصل الشرقية لافتتاح المعرض الدائم ويجتمع بالمحافظ

Google+ Print
وزير القوى العاملة يصل الشرقية لافتتاح المعرض الدائم ويجتمع بالمحافظ وزير القوى العاملة يصل الشرقية لافتتاح المعرض الدائم ويجتمع بالمحافظ
وصل جمال سرور وزير القوى العاملة، لديوان عام محافظة الشرقية، لافتتاح المعرض الدائم لمنتجات الفتيات بمبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادى للمرأة، وكان فى استقباله اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية .

ومن المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا، بحضور الدكتور خالد عراقى عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق.

وحول برنامج الزيارة، قال خالد المصرى وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية لـ"اليوم السابع" إنه من المقرر توجهنا إلى مركز النحال بالزقازيق لافتتاحه اعمال تطويره والمعرض الدائم به، ويعقبها تفقد سيارات المنتقلة للمعارض، ثم سيتم تنظيم احتفالية بنادى المعلمين سيقوم فيها الوزير والمحافظ بتكريم السيدات المتميزات، ومنحهم عدد 10 ماكينات حياكة و5 خليات نحل وجوائز أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365