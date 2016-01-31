انطلاق فعاليات منتدى الشباب بمكتبة الإسكندرية

انطلقت فعاليات منتدى الشباب العربى: الذى تنظمة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، تحت عنوان "رؤية ابتكاريه لتحقيق التنمية الخضراء وخلق فرص عمل فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" تحت رعاية الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذى يقام فى الفترة من 31 يناير الجارى حتى 2 فبراير 2016 المقبل بمكتبة الإسكندرية فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، وذلك بالتعاون مع منظمة (UNIDO) للتنمية الصناعية والتابعة للأمم المتحدة.

وخلال المنتدى سيتم تكريم كل من أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، ومحمد فريد خميس رئيس شركة النساجون الشرقيون.

وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة ونائبا عن الدكتور شريف إسماعيل رئيس وزراء الوزراء بجمهورية مصر العربية المهندس خالد عبد العزيز، وزيرة التعاون الدولى بمصر الدكتورة سحر نصر، وزير التخطيط والتنمية الإدارية بمصر السفير هشام بدر، نائب المدير العام لمنظمة التنمية الصناعية بالأمم المتحدة.

تايزو نيشى كاوا، المدير العام لمنظمة العمل الدولية بيتر فان دير رويج، مدير عام المنظمة الإدارية لجامعة الدول العربية ناصر القحطانى، رئيس المجلس الرئاسى للتعليم بمصر طارق شوقى، مدير مشروعات التنمية بوزارة التجارة والصناعة بمصر هالة الشواربى، رئيس مجلس الشباب السعودى وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بالرياض، الدكتور على العثيم مدير مكتب البرامج الإقليمية للتنمية الصناعية بالأمم المتحدة، أميتا ميسرا، أخصائى تنمية إجتماعية – البنك الدولى أمل فلتاس، منسق مجلس علماء وخبراء مصر الدكتورة ميرفت الديب، المنسق العام للأمم المتحدة للبرامج الإنمائية أنيتا نيرودى، محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين.

ولفيف من ممثلين رفيعى المستوى ورؤساء المؤسسات التقنية والمالية، ومنظمات الأمم المتحدة على المستويين الوطنى والإقليمى.

وسيعقب الافتتاح يومين من اجتماعات فريق الخبراء للجمع بين خلق فرص العمل وتنمية قدرات الشباب ومهارات العمل فضلاً عن معرض سوق العمل الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والذى يضم كبريات الشركات والمؤسسات المحلية والدولية.

جدير بالذكر أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ونائبا عن رئيس الوزراء المصرى سوف يقوم بافتتاح معرض لسوق العمل فى اليوم الثانى للمنتدى الموافق 1 فبراير 2016 بمكتبة الإسكندرية والذى بدوره سوف يقوم بتوفير 1200 فرصة عمل حقيقية، وذلك بمشاركة وإسهامات نخبة من الشركات والمؤسسات والهيئات من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية المحلية والإقليمية والدولية من قطاعات البترول، النقل، الملاحة، الصيدلة، التجارى، البنكى والمصرفى، الهندسى، التسويق والإعلان، العقارى، التأمين، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتدريب والتوظيف.

وسوف يتم توقيع افاقية تعاون مشترك خلال المؤتمر بين تايزو نيشى كاوا نائب المدير العام لمنظمة التنمية الصناعية بالأمم المتحدة والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فيما يتعلق بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة (ISID) .