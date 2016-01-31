توافد المئات من المصريين فى رحلات سياحة على مطار الأقصر الدولى

شهد مطار الأقصر الدولى، اليوم الأحد، توافد المئات من المواطنين للاستمتاع برحلات السياحة الداخلية بإجازة نصف العام الدراسى، وذلك لدعم وتنشيط قطاع السياحة الداخلية بمدينة الأقصر ذات الجو الدافئ شتاءً.

ومن جانبه صرح الدكتور مصطفى وزيرى مدير عام آثار الأقصر، أن قطاع الآثار يعلق آمالا كبيرة على الأفواج المصرية التى تصل المحافظة لتنشيط السياحة بصورة كبيرة، حيث إن إجازة نصف العام الدراسى ستساعد كثيرا فى رفع أعداد الزائرين بمعابد ومتاحف الأقصر.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن السياحة الداخلية قامت أمس السبت، بقفزة كبيرة للغاية، حيث زار المعابد والمتاحف بالمحافظة أكثر من 5012 سائح مصرى وهى سابقة تعد الأولى من نوعها منذ عدة سنوات فى أعداد السائحين المصريين.



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