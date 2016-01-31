رئيس الحكومة يوجه بتحليل مخدرات لسائق نقل العياط ورعاية المصابين

قال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم محلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجه وزير الصحة برعاية حالات المصابين فى حادث اصطدام قطار بسيارة نقل على مزلقان العياط والتى راح ضحيتها ٧ أشخاص، كما وجه وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف ١٠ آلاف لأسرة للمتوفين، وإجراء تحليل مخدرات للسائق.

وأشار القاويش فى تصريحات لـ"اليوم السابع' إلى أن رئيس الوزراء وجه وزراء الصحة والنقل والتضامن الاجتماعى بتقرير حول الحادث ومتابعته بصفة مستمرة.

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