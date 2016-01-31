ننشر نص توكيل المستشار محمد السحيمى لمحاميه لتقديم استقالته أمام وزير العدل

ينشر "اليوم السابع" الصورة الرسمية من التوكيل الذى حرره المستشار محمد السحيمى الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية إلى المحامى حسين أحمد عبد الرحمن، بغرض تقديمه باستقالة المستشار أمام وزير العدل المستشار أحمد الزند، صباح اليوم الأحد .

ونص التوكيل المقيد برقم 166 لسنة 2016 على الأتى: "تقديم استقالتى إلى وزير العدل أو من ينوب عنه قانونا أو تفويضا".

كما حصل "اليوم السابع" على صورة مقدمة من رئيس محكمة قنا بنص استقالته المقدمة إلى وزير العدل .

وكان المستشار محمد السحيمى الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية قد تقدم باستقالته أمس السبت أمام مجلس القضاء الأعلى، والتى أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

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