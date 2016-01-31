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"الأرصاد": الشبورة المائية الكثيفة تغطى مصر يوميا حتى نهاية الأسبوع

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"الأرصاد": الشبورة المائية الكثيفة تغطى مصر يوميا حتى نهاية الأسبوع "الأرصاد": الشبورة المائية الكثيفة تغطى مصر يوميا حتى نهاية الأسبوع
قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية الكثيفة التى شهدتها عدد كبير من محافظات اليوم مستمرة، وستغطى مصر يوميا حتى نهاية الأسبوع الحالى.

وأضاف الدكتور أحمد عبد العال، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الشبورة سيصاحبها حتى نهاية الأسبوع أيضا استقرار فى الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع، حيث سيكون مائل للدفء على مناطق، وبارد على مناطق أخرى نهارًا، كما سيكون شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، مؤكدا أن القاهرة لن تشهد أمطارًا حتى نهاية الأسبوع.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالعال، أن الأمطار ستنحصر خلال باقى أيام الأسبوع على تلال جبال البحر الأحمر، وبعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية لمصر، وهى مدن ومحافظات العريش وبورسعيد وسيناء ورفح.

وأشار الدكتور أحمد عبدالعال إلى أن درجات الحرارة فى القاهرة العظمى ستكون حوالى 18 درجة والصغرى 8 درجات، أما السواحل الشمالية الغربية فالعظمى 17 والضغرى 8، وبالنسبة للسواحل الشمالية الشرقية فالعظمى 18 والصغرى 8، وبالنسبة لسيناء فالعظمى 19 والصغرى 6 أما شمال الصعيد فالعظمى 20 والصغرى 5، أما جنوب الصعيد فالعظمى 22 والصغرى 9 درجات .

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