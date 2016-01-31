رفع درجة الاستعداد القصوى بمحطات مياه القاهرة استعدادا لبقعة الزيت

أكد العميد محى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم رفع درجات الاستعداد داخل شركة مياه القاهرة، وتعيين مراقب أمام مآخذ محطات المياه لمتابعة سير بقعة الزيت.

وأضاف العميد محى الصيرفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن بقعة الزيت الموجودة حاليا بنهر النيل والمتجهة للقصر العينى بعيدة عن مآخذ المحطات، وهم "محطة الفسطاط، ومحطة منيل الروضة، ومحطة روض الفرج ".

وأشار إلى أنه لم يتم إيقاف أى محطة مياه حتى الآن، مشيرا إلى أنه فور وصول البقعة لأى مأخذ محطة سيتم إيقاف المحطة على الفور.

>وكان المواطن "مصطفى جمال" قد أرسل صورا توضح انتشار بقعة زيت كبيرة فى مياه النيل تسير فى اتجاه المعاكس لكورنيش النيل أمام معهد الأورام فى اتجاه قصر العينى.