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وصول سيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع حادث الكريمات

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وصول سيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع حادث الكريمات وصول سيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع حادث الكريمات
وصلت قبل قليل 9 سيارات إسعاف، و3 سيارات للحماية المدنية لموقع حادث طريق الكريمات لنقل الضحايا والمصابين.

وتواصل قوات الأمن إغلاق طريق الكريمات من الاتجاهين بسبب الشابورة المائية الكثيفة، وهو ما تسبب فى تكدس السيارات بطول 7 كيلو مترات.
>وكان طريق الكريمات شهد فى الساعة العاشرة من صباح اليوم تصادم أكثر من 19 سيارة .


>- تصادم 19 سيارة بطريق الكريمات – بنى سويف بسبب الشابورة المائية

- قارئ يشارك صحافة المواطن بصور حادث تصادم على طريق الكريمات بنى سويف

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