وصول سيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع حادث الكريمات

وصلت قبل قليل 9 سيارات إسعاف، و3 سيارات للحماية المدنية لموقع حادث طريق الكريمات لنقل الضحايا والمصابين.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتواصل قوات الأمن إغلاق طريق الكريمات من الاتجاهين بسبب الشابورة المائية الكثيفة، وهو ما تسبب فى تكدس السيارات بطول 7 كيلو مترات.
>- تصادم 19 سيارة بطريق الكريمات – بنى سويف بسبب الشابورة المائية
وتواصل قوات الأمن إغلاق طريق الكريمات من الاتجاهين بسبب الشابورة المائية الكثيفة، وهو ما تسبب فى تكدس السيارات بطول 7 كيلو مترات.
>وكان طريق الكريمات شهد فى الساعة العاشرة من صباح اليوم تصادم أكثر من 19 سيارة .
>- تصادم 19 سيارة بطريق الكريمات – بنى سويف بسبب الشابورة المائية
- قارئ يشارك صحافة المواطن بصور حادث تصادم على طريق الكريمات بنى سويف
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