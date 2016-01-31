مدير أمن الجيزة: حادث قطار العياط أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين

أكد اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، أن حادث القطار الذى اصطدم بسيارة صباح اليوم الأحد، بمزلقان البليدة بمنطقة العياط، أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين من مستقلى السيارة.

وأضاف "حجازى" فى تصريح لـــ"اليوم السابع"، أن السيارة ربع نقل كان يستقلها عدد من العمال، وأنها تدمرت بالكامل نتيجة الحادث، وذكر أنه تم التحفظ على عامل المزلقان تمهيدا لإحالته إلى النيابة للتحقيق، مؤكدا أنه انتقل إلى مكان الحادث لمتابعة رفع أثاره، ونقل الضحايا إلى المستشفى.

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