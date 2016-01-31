السعودية ترغب بالتعاون مع الدول المنتجة لدعم سوق النفط

قالت قناة العربية اليوم الأحد نقلا عن مصدر سعودى لم تسمه أن السعودية تريد التعاون مع باقى الدول المنتجة من أجل دعم سوق النفط.

وقال المصدر أن المملكة السعودية ليست مصدر اقتراح خفض الإنتاج الذى تدرسه روسيا.

كانت روسيا قالت يوم الخميس أن أوبك اقترحت خفض الانتاج بما يصل إلى خمسة بالمئة فيما سيكون أول اتفاق عالمى خلال أكثر من عقد للمساعدة فى تقليص تخمة إمدادات النفط لتعزيز الأسعار التى انخفضت بشدة.

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