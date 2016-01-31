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قوات إسرائيلية تعتقل 8 فلسطينيين فى الضفة الغربية

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قوات إسرائيلية تعتقل 8 فلسطينيين فى الضفة الغربية قوات إسرائيلية تعتقل 8 فلسطينيين فى الضفة الغربية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد بأن قوات من الجيش اعتقلت الليلة الماضية ثمانية فلسطينيين فى أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الاعتقالات جرت فى مناطق الخليل وقلقيلية وبيت لحم.

ولم تشر الإذاعة إلى ما إذا كان لأى من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن للإشتباه فى ضلوعهم فى ممارسة الإرهاب والإخلال بالنظام العام".
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