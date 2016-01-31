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قوات إسرائيلية تستهدف صيادين ومزارعين فى غزة

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قوات إسرائيلية تستهدف صيادين ومزارعين فى غزة قوات إسرائيلية تستهدف صيادين ومزارعين فى غزة
أفادت تقارير إخبارية فلسطينية اليوم الأحد بأن زوارق إسرائيلية متمركزة فى عرض بحر مدينة غزة استهدفت فجر اليوم بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب صيادين فى القطاع، فيما استهدفت قوات برية متمركزة على الشريط الحدودى الشرقى لمحافظة خان يونس جنوبى قطاع غزة عددا من المزارعين ورعاة الأغنام.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن زوارق حربية إسرائيلية متمركزة بعرض البحر قامت بإطلاق النار بشكلٍ مكثف وعلى فتراتٍ مُتقطعة تجاه مراكب الصيادين فى عرض بحر غزة وشمالها، بينما قامت بملاحقة بعضًا من تلك المراكب وأجبرتها للتوجه للصيد قرب ساحل البحر.

وأضافت أن الأبراج المتمركزة فى المناطق الشرقية الجنوبية والشمالية لخان يونس جنوبى القطاع أطلقت نيرانها تجاه عدد من المزارعين ورعاة الأغنام فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن المزارعين والرعاة أجبروا للابتعاد عن المنطقة الحدودية، خشية على حياتهم.
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