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أسرار ومفاجآت فاكهة الكمثرى تفقدك اكثر من نصف كيلو يوميا

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أسرار ومفاجآت فاكهة الكمثرى تفقدك اكثر من نصف كيلو يوميا أسرار ومفاجآت فاكهة الكمثرى تفقدك اكثر من نصف كيلو يوميا

الكمثرى  وهى فاكهة تشبه الوزن الثمين حيث يعطى شكلها نحافة من الأمام وسماكة وامتلاء من اسفل ، وفاكهة الكمثرى موطنها الأصلي جبال الأناضول في تركيا ولكن انتشرت في جميع الدول العربية وهى تجنى في كل فصول السنه  ويطلق على ثمرة الكمثرى في بلاد كثيرة ثمرة الإجاص!

هذه الثمرة لها قدرة رهيبة على مساعدة الجسم على امتصاص المعادن والأملاح المفيدة في الطعام ،علاوة على احتوائها على ألياف طبيعية تشعرك بالشبع لمدة طويلة!

علاوة على أن هذه الألياف تمنع وتحجب الجسم من امتصاص الهون الضارة والتي تتمثل في الكري سترول والذي يؤثر بالسلب على القلب والكبد والكلى . تحتوى على عناصر مضادة للأكسدة وتتمثل في أوميجا ثرى والتي تقى من السرطان وتمنع وتقلل من جفاف الجلد والشعر  وتعالج حالات الرشح المزمنة .

علاوة على أن ثمرة الكمثرى قليلة السعرات وهذا هو لب القصيد حيث أنها تعتبر فاكهة الرجيم . وكما سبق من فوائد فهي تساعد على فقد الجسم اكثر من نصف كيلو يوميا إذا تم تناولها باستمرار! واتباع الأتي:
يمكن اعتبارها وجبة رئيسية حيث وجبة من الكمثرى سوف تمنحك شعور بالشبع، ويمكن وضعها ضمن النظام الغذائي المخصص للتخسيس (الرجيم)، وهى بها ما يعوض أي وجبة خاصة يفضل وجبة العشاء بثمرتين من الكمثرى.

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