النقل: أعطال المترو أقل من المعدلات العالمية..وسيتم إعادة النظر في سعر التذكرة

صرح المتحدث الرسمي لوزارة النقل أحمد إبراهيم أن أعطال الخط الأول لمترو الأنفاق أقل من معدلاتها الطبيعية ونسبتها العالمية.

وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية أن المترو يعمل لمدة 20 ساعة يوميًا يقطع فيها 1716 رحلة على خطوطه الثلاث، وحينما يحدث عطل يتم التعامل معه بمنتهى السرعة والجدية ويتم إصلاحه في اسرع وقت ممكن.

وأشار إبراهيم إلى أن بعض الإعلاميين لا يتذكرون مترو الأنفاق إلا حينما يحدث فيه عطل، ويتناولون الأمر على أنه ظاهرة عامة، وينسون أنه ينقل مليار راكب سنويا وهو أهم واسهل وأسرع وأرخص وسيلة موصلات في مصر حاليًا وبعض قطاراته على الخط الاول تعمل منذ 29 عامًا ولا يوجود لها قطع غيار.

وأكد إبراهيم أن إجمالي الإيرادات 52.26 مليون جنيه شهريًا شاملة بيع التذاكر، والاشتراكات والإعلانات، وإجمالي المصروفات 72.76 مليون جنيه شهريًا شاملة الأجور والمرتبات وتكلفة التشغيل والصيانة والكهرباء، والعجز 20.50 مليون جنية شهريا

كما أكد إبراهيم أن وزارة النقل في إطار سعيها لتحسين مستوى الخدمة تعاقدات على شراء 20 قطار مترو مكيف من كوريا الجنوبية بـ 2.2 مليار جنيه أي 110 مليون للقطار الواحد، ومازلنا في حاجة إلى 6 مليار جنية لشراء 50 قطارًا لتجديد الخط الأول حتى نضمن استمراريته في أداء الخدمة بشكل متميز، كما تعاقدت على شراء 850 بوابة جديدة من فرنسا بدلا من البوابات القديمة المتهالكة لمنع التسرب الذي يتسبب في ضياع 50 مليون جنيه على الأقل من إيرادات المترو سنويا .

وحول زيادة سعر تذكرة المترو قال إبراهيم أنه سيتم إعادة النظر في سعرها الحالي والذي لم يتغير منذ 10 سنوات حيث لا يغطي تكلفة التشغيل بعيدًا عن قطع الغيار أو شراء القطارات الجديدة وأن الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل سوف يطرح الأمر برمته على مجلسي الوزراء والنواب لاتخاذ القرار المناسب وأنه يجب أن يكون هناك حلول سريعة قبل وصول هذا المرفق الهام إلى مرحلة ترتفع معها فاتورة إصلاحه.