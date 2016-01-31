الداخلية: مصرع 6 أشخاص فى "حادث قطار العياط" بسبب الشبورة المائية

أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، مصرع 6 أشخاص فى حادث تصادم قطار بسيارة نصف نقل بالعياط جنوب الجيزة.

وكشفت التحريات الأولية، أنه أثناء سير قطار قادم من الصعيد للقاهرة فوجئ قائده بسيارة نصف نقل تقتحم المزلقان بسبب الشبورة وعدم الرؤية الجيدة، ما أسفر عن اصطدام القطار بها، ووفاة 6 بينهم سائق النقل.

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