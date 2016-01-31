ضبط 6 متهمين هاربين من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة للقضاء على البؤر الإجريمية وضبط الخارجين على القانون، تحت أشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية.

وأسفر ت الحملة عن ضبط 6متهمين هاربين من أحكام قضائية بمراكز "منوف، قويسنا، أشمون، والشهداء"، وتم تحرير محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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