أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

غدا..القضاء الإدارى ينظر دعوى أهالى البحيرة لوقف الصرف على بحيرة إدكو والنيل

Google+ Print
غدا..القضاء الإدارى ينظر دعوى أهالى البحيرة لوقف الصرف على بحيرة إدكو والنيل غدا..القضاء الإدارى ينظر دعوى أهالى البحيرة لوقف الصرف على بحيرة إدكو والنيل
تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الاثنين الدعوى التى أقامها أهالى محافظة البحيرة يطلبون فيها وقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة ادكو وفرع النيل بترعة المحمودية دون معالجة لهذه الأنواع من الصرف حفاظا على صحة الإنسان والثروة السمكية.

وكانت المحكمة قد كلفت فى جلسة ماضية الحاضر عن بتقديم الدراسة البيئية التى أجرتها وزارة البيئة عن حجم التلوث، وأسبابه وكذا تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية عن حال البحيرة وفرع النيل بالمحافظة، وصرحت المحكمة للأهالى باستخراج صورة رسمية من تلك الدراسة البيئية.

وكانت الجلسة الماضية قد شهدت حضورا مكثفا من الأهالى والصيادين الذين اكتظت بهم المحكمة وشرحوا للمحكمة، أن الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة إدكو وفرع النيل دون إجراء المعالجة أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بمحافظة البحيرة بأمراض الفشل الكلوى والكبد الوبائى وهى أكبر نسبة من المصابين بهذه الأمراض على مستوى الجمهورية فضلا عن التلوث البيئى فى الحياة اليومية مثل مياه الشرب والتلوث المائى للكائنات السمكية ونفوق الأسماك، مما يصيب الثروة السمكية وأرزاق الصيادين بأضرار جسيمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان