غدا..القضاء الإدارى ينظر دعوى أهالى البحيرة لوقف الصرف على بحيرة إدكو والنيل

تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الاثنين الدعوى التى أقامها أهالى محافظة البحيرة يطلبون فيها وقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة ادكو وفرع النيل بترعة المحمودية دون معالجة لهذه الأنواع من الصرف حفاظا على صحة الإنسان والثروة السمكية.

وكانت المحكمة قد كلفت فى جلسة ماضية الحاضر عن الحكومة بتقديم الدراسة البيئية التى أجرتها وزارة البيئة عن حجم التلوث، وأسبابه وكذا تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية عن حال البحيرة وفرع النيل بالمحافظة، وصرحت المحكمة للأهالى باستخراج صورة رسمية من تلك الدراسة البيئية.

وكانت الجلسة الماضية قد شهدت حضورا مكثفا من الأهالى والصيادين الذين اكتظت بهم المحكمة وشرحوا للمحكمة، أن الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة إدكو وفرع النيل دون إجراء المعالجة أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بمحافظة البحيرة بأمراض الفشل الكلوى والكبد الوبائى وهى أكبر نسبة من المصابين بهذه الأمراض على مستوى الجمهورية فضلا عن التلوث البيئى فى الحياة اليومية مثل مياه الشرب والتلوث المائى للكائنات السمكية ونفوق الأسماك، مما يصيب الثروة السمكية وأرزاق الصيادين بأضرار جسيمة.