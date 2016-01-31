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ضبط 24 قضية مخدرات وتنفيذ 1018 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالجيزة

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ضبط 24 قضية مخدرات وتنفيذ 1018 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالجيزة ضبط 24 قضية مخدرات وتنفيذ 1018 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالجيزة
شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة لضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين عن القانون.

وقد أسفرت عن ضبط 24 قضية مخدرات و3 أسلحة نارية و10 أسلحة بيضاء بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط 4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة والقبض على هارب من السجن خلال ثورة يناير.

كما أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، عن تنفيذ 1018 حكما قضائيا، وتحرير 3957 مخالفة مرورية و9 قضايا تموين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهمين، وأُخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
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