سقوط تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار بالإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار بمنطقة القبارى بمينا البصل غرب الإسكندرية.

تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من العميد ياسر عبد المحسن مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بوجود أعمال حفر وتنقيب عن آثار بالعقار رقم 52 خلف مسجد سيدى القبارى.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط مالك العقار "أشرف.ا " - 60 سنة بالمعاش مقيم بذات العقار ، و"رمضان .م" 39 سنة عامل مقيم دائرة القسم، و"أحمد . م" 37 سنة عامل مقيم دائرة القسم، و"محمد. ا" - 17 سنة عامل مقيم دائرة القسم، و"هويدا .م " 29 سنة ربة منزل مقيمة دائرة القسم، و"محمد. ال" - 18 سنة عامل مقيم دائرة القسم، أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ووجود حفرة بمساحة 3×3 متر وعمق 7 أمتار، وضبط بحوزتهم أدوات الحفر "كوريك – حبل – موتور رفع مياه"، تم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب، وتحرر المحضر جنح قسم مينا البصل وجار العرض على النيابة.

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