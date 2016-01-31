السكة الحديد: تعطل حركة القطارات للصعيد بسبب تصادم حادث العياط

أكد مصدر مسئول بالسكة الحديد، أن ضحايا تصادم مزلقان البليدة بمركز العياط وصل إلى 6 وفيات و3 مصابين، وأن حركة قطارات خط الصعيد توقفت من الاتجاهين.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الوزير سعد الجيوشى وزير النقل، وجه بتشكيل لجنة فنية لبحث أسباب الحادث ومحاسبة المسئول، مع ما يتردد عن تعطل مزلقات قرية البليدة بالعياط، أثناء مرور القطار.

وذكرت وزارة النقل فى بيان رسمى لها، أن مزلقان البليدة بمركز العياط بالجيزة كان مغلقا، وأن سيارة ربع نقل محملة مواطنين، اقتحمته أثناء قدوم القطار رقم 987 المتوجه من القاهرة إلى أسيوط.

وأضافت، وزارة النقل، أن القطار اصطدم بالسيارة، ولم يتوقف وأكمل مسيرة، وأن الأهالى تجمهروا على شريط السكة الحديد لوجود وفيات وإصابات فى الحادث.

فيما أكد مصدر مسئول بالسكة الحديد، أن المزلقان كان معطلا والسائق تجاوز السرعة رغم وجود تعليمات بتخفيضها أثناء دخوله هذا المزلقان المتعطل بحيث لا تتعدى 8 كم/س.