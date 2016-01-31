أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التحريات الأولية: الشبورة المائية سبب تصادم قطار بسيارة فى العياط

Google+ Print
التحريات الأولية: الشبورة المائية سبب تصادم قطار بسيارة فى العياط التحريات الأولية: الشبورة المائية سبب تصادم قطار بسيارة فى العياط
كشفت تحريات أجهزة الأمن، بإشراف اللواء خالد شلبى مدير الإداره العامة لمباحث الجيزة، أن حادث قطار العياط وقع أثناء عبور سائق السياره بمزلقان البليدة، وأن الشبورة المائية حجبت رؤية السائق عن وصول القطار إلى المزلقان، والذى أسفر عن وفاة 5 أشخاص.

وأفادت التحريات أن المزلقان كان مفتوحا، ولم يتم إغلاقه أثناء عبور القطار، مما تصادف مرور القطار والسيارة فى نفس الوقت.


>- السكة الحديد: تعطل حركة القطارات للصعيد بسبب تصادم حادث العياط

شرطة النقل والمواصلات: نقل ضحايا حادث قطار العياط للمستشفى

http://s.youm7.com/2563299

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365