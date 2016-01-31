التحريات الأولية: الشبورة المائية سبب تصادم قطار بسيارة فى العياط

كشفت تحريات أجهزة الأمن، بإشراف اللواء خالد شلبى مدير الإداره العامة لمباحث الجيزة، أن حادث قطار العياط وقع أثناء عبور سائق السياره بمزلقان البليدة، وأن الشبورة المائية حجبت رؤية السائق عن وصول القطار إلى المزلقان، والذى أسفر عن وفاة 5 أشخاص.

وأفادت التحريات أن المزلقان كان مفتوحا، ولم يتم إغلاقه أثناء عبور القطار، مما تصادف مرور القطار والسيارة فى نفس الوقت.

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