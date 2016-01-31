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ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم داخل مصنع للأعلاف فى البحيرة

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ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم داخل مصنع للأعلاف فى البحيرة ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم داخل مصنع للأعلاف فى البحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط مدير مصنع للأعلاف بمركز أبو المطامير لتجميعة كميات كبيرة من الوقود المدعم.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

بالفحص تبين ضبط ع.ع.خ. 44 سنة المدير المسئول عن أحد مصانع الأعلاف بالطريق الصحراوى دائرة مركز أبوالمطامير لقيامه بتجميع كمية 25 ألف لتر سولار مدعم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 554 جنح مركز أبو المطامير لسنة 2016.
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