ضبط 7 قطع سلاح نارى و1686 مخالفة مرورية و54 قضية تموينية بحملة أمنية بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والسلاح غير المرخص.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 7 قطع سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن 2 مسدس و2 بندقية خرطوش و3 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية.

أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 54 قضية تموينية متنوعة عبارة عن إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وخبر ناقص الوزن وعدم حمل شهادة صحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص.

وتمكنت حملة لمباحث المرور من تحرير 1686 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 35 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 قضايا مخدرات متنوعة عبارة عن أقراص مخدرة وحشيش، وتم تحرير المحاضر اللازمة.