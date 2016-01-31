689 مخالفة مرورية وإحالة 3 سائقين للنيابة لتعاطيهم المخدرات فى سوهاج

أسفرت الحملة عن ضبط 689 مخالفة مرورية، منها 145 مخالفة سحب تراخيص، و96 مخالفة تصالح، و26 مخالفة رادار، 17 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان أثناء القيادة،11 مخالفة استخدم الهاتف المحمول، و8 مخالفات حجز دراجات بخارية، ومخالفة حجز سيارة بدون لوحات معدنية، 142 مخالفة على نموذج 120 مرور، كما تم ضبط "81" مخالفة انتظار خاطئ، "69" مخالفة بدون تسيير، و"91 " مخالفة بدون قيادة.
وأوضح "مرسى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم سحب عينات عشوائية لـ 21 سائقا، وأسفرت عن إيجابية "3" حالات هم "وائل . و . ب . ع" قائد السيارة رقم 6815 نقل الجيزة ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، "جلال .ش . ع" قائد السيارة رقم 3717 ملاكى سوهاج ويقيم دائرة مركز المراغة، و"حلمى. م .ح . م" قائد السيارة رقم 25253 أجرة سوهاج ويقيم دائرة مركز جرج، وتم إحالتهم للنيابة لعامة لتتولى التحقيق.