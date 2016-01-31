أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

689 مخالفة مرورية وإحالة 3 سائقين للنيابة لتعاطيهم المخدرات فى سوهاج

Google+ Print
689 مخالفة مرورية وإحالة 3 سائقين للنيابة لتعاطيهم المخدرات فى سوهاج 689 مخالفة مرورية وإحالة 3 سائقين للنيابة لتعاطيهم المخدرات فى سوهاج
أكد العميد أشرف مرسى، مدير إدارة المرور بسوهاج، أن الإدارة شنت حملة مرورية على ‏الطرق الصحراوية والزراعية للحد من الطرق وتحقيق الانضباط المرورى وضبط المخالفين ‏من قائدى السيارات والمركبات.

أسفرت الحملة عن ضبط 689 مخالفة مرورية، منها 145 ‏مخالفة سحب تراخيص، و96 مخالفة تصالح، و26 مخالفة رادار، 17 مخالفة عدم استخدام حزام ‏الأمان أثناء القيادة،11 مخالفة استخدم الهاتف المحمول، و8 مخالفات حجز دراجات بخارية، ومخالفة ‏حجز سيارة بدون لوحات معدنية، 142 مخالفة على نموذج 120 مرور، كما تم ضبط "81" مخالفة انتظار خاطئ، "69" مخالفة بدون تسيير، و"91 " مخالفة بدون قيادة. ‏

وأوضح "مرسى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم سحب عينات عشوائية لـ 21 سائقا، وأسفرت عن إيجابية "3" ‏حالات هم "وائل . و . ب . ع" قائد السيارة رقم 6815 نقل الجيزة ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، "جلال .ش ‏‏. ع" قائد السيارة رقم 3717 ملاكى سوهاج ويقيم دائرة مركز المراغة، و"حلمى. م .ح . م" قائد السيارة رقم ‏‏25253 أجرة سوهاج ويقيم دائرة مركز جرج، وتم إحالتهم للنيابة لعامة لتتولى التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟