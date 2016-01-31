689 مخالفة مرورية وإحالة 3 سائقين للنيابة لتعاطيهم المخدرات فى سوهاج

أكد العميد أشرف مرسى، مدير إدارة المرور بسوهاج، أن الإدارة شنت حملة مرورية على ‏الطرق الصحراوية والزراعية للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المرورى وضبط المخالفين ‏من قائدى السيارات والمركبات.

أسفرت الحملة عن ضبط 689 مخالفة مرورية، منها 145 ‏مخالفة سحب تراخيص، و96 مخالفة تصالح، و26 مخالفة رادار، 17 مخالفة عدم استخدام حزام ‏الأمان أثناء القيادة،11 مخالفة استخدم الهاتف المحمول، و8 مخالفات حجز دراجات بخارية، ومخالفة ‏حجز سيارة بدون لوحات معدنية، 142 مخالفة على نموذج 120 مرور، كما تم ضبط "81" مخالفة انتظار خاطئ، "69" مخالفة بدون تسيير، و"91 " مخالفة بدون قيادة. ‏

وأوضح "مرسى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم سحب عينات عشوائية لـ 21 سائقا، وأسفرت عن إيجابية "3" ‏حالات هم "وائل . و . ب . ع" قائد السيارة رقم 6815 نقل الجيزة ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، "جلال .ش ‏‏. ع" قائد السيارة رقم 3717 ملاكى سوهاج ويقيم دائرة مركز المراغة، و"حلمى. م .ح . م" قائد السيارة رقم ‏‏25253 أجرة سوهاج ويقيم دائرة مركز جرج، وتم إحالتهم للنيابة لعامة لتتولى التحقيق.